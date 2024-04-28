ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını belirtti - Son Dakika
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını belirtti

ABD\'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu\'nun Gazze\'de etnik temizlik yaptığını belirtti

ABD Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan Bernie Sanders, CNN'in 'State of the Union' programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını belirtti. Sanders, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemi ile tüm Gazze'yi yok etmeye çalıştığını ve Amerikan halkının çoğunluğunun Netanyahu'nun savaş makinesinden iğrenerek ABD'nin buna destek olmasına karşı çıktığını ifade etti.

28.04.2024 19:51
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NEW ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını belirtti.

ABD Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Sanders, CNN'in "State of the Union" programına konuk oldu.

ABD'deki üniversitelerde süren Filistin'e destek gösterilerinde Yahudi karşıtı söylemlerin sorulması üzerine Sanders, Yahudi karşıtlığıyla beraber her türlü nefret suçu ve İslam karşıtlığına (İslamofobi) da karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Sunucunun ısrarla üniversitelerde Yahudi öğrencilerin mağduriyetini ön plana çıkarma çabalarına ilişkin Sander, kendisinin de Yahudi olduğunu ve odaklanılması gereken konunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yol açtığı insani facia olduğunu dile getirdi.

Sanders, İsrail'in Gazze'de sistematik şekilde sağlık sistemi ile esasen tüm Gazze'yi yok etmeye çalıştığını belirterek, "Amerikan halkının çoğu Netanyahu'nun savaş makinesinden iğreniyor ve ABD'nin buna destek olmasına karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in 6,5 ayda Gazze toplumunun yüzde 5'ini öldürdüğünü, bunun modern savaş tarihinde görülmemiş bir oran olduğunu belirterek, "Netanyahu bunun hesabını vermeli." dedi.

Sanders, soykırım tanımlamasının mahkemelerce yapıldığına işaret ederek, "Ancak Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığı tartışma götürmez bir konu. Gazze halkının yüzde 80'ini yerinden etti. Şimdi de güvenli diye insanların sığındığı Refah'a saldırı tehdidinde bulunuyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını belirtti - Son Dakika

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