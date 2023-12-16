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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'de 14 İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'de 14 İHA'yı düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de 14 insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürdüğünü bildirdi. İHA'ların tek yönlü saldırı araçları olduğu belirtilirken, bölgedeki gemilere zarar verilmediği ve yaralı bulunmadığı tespit edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz\'de 14 İHA\'yı düşürdü
16.12.2023 - 20:39,
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NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de 14 insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürdüğünü bildirdi.

CENTCOM'dan konuya ilişkin X soysal medya hesabından mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "US Arliegh Burke" adlı güdümlü roket yok edicisinin, sabahın erken saatlerinde Yemen'in Husi kontrolündeki bölgesinden İHA dalgası tespit ettiği aktarıldı.

İHA'ların tek yönlü saldırı araçları olduğunun belirlendiği kaydedilen mesajda, "Başarılı bir şekilde 14 İHA vurularak düşürüldü. Bölgedeki gemilere zarar verilmediği, yaralı bulunmadığı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, bölgesel ortakların tehdit hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, İsrail, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'de 14 İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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