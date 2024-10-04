ABD, Nasrallah'ın Ateşkes Teklifinden Habersiz - Son Dakika
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ABD, Nasrallah'ın Ateşkes Teklifinden Habersiz

ABD Dışişleri, Nasrallah'ın ateşkes teklifini kabul ettiğine dair bilgileri kendilerine ulaşmadı.

04.10.2024 01:46
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkes teklifini kabul ettiğinden haberdar olmadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail- Lübnan arasındaki çatışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'in, "Nasrallah'ın, öldürülmeden önce bir ateşkes planını kabul ettiğine" dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine Miller, "Eğer bu doğruysa, bize hiçbir şekilde iletilmedi." dedi.

Miller, "Bunu kabul edip etmediğini ve Lübnan'ın içindeki birine söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Açıkçası, bunun bizim haberimiz olmayan bir şey olması mümkün." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'la ateşkesle ilgili tekliflerini iletmek için birkaç görüşme yaptıklarını belirten Miller, "Sanırım tüm taraflar ileri süreceğimiz tekliflerin gayet farkındaydı. Ancak bu görüşmelerde hiçbir zaman Hizbullah'ın bunu kabul ettiğine veya kabul edeceğine ya da Nasrallah'ın kendisinin bunu kabul ettiğine dair bir mesaj almadık." diye konuştu.

Lübnanlı Bakan Buhabib, ABD'de yayın yapan PBS televizyon kanalında katıldığı bir programda, Nasrallah'ın, öldürülmeden önce ateşkesi kabul ettiğini, ABD ve Fransa'nın da kendilerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi onayladığını ilettiğini belirtmişti.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

"Sivil zararı azaltmak için önlem almaları gerekir"

Sözcü Miller, İsrail'in Lübnan'a karşı "tam ölçekli bir savaş" niyetinde olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta, İsrail'in saldırılarının Hizbullah yetkililerini ve üyelerini hedef almakla sınırlı olduğunu söyledi.

Miller, İsraillilerin son bir kaç gündür yaptıklarının, "kendilerine saldıran bir terör örgütü olan Hizbullah'ı hedef almanın dışında bir şey olmadığını" savundu.

???????"Biz nihayetinde bir ateşkes ve diplomatik bir çözüm görmek istiyoruz" diye konuşan Miller, "En azından bu noktada, sınırlı saldırıların Hizbullah'ı sınırdan geri püskürtmeye çalışmasının uygun olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Miller, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde sivil binaları hedef alması konusunda ise, "Sivil zararı azaltmak için önlem almaları gerekir. Tıpkı başka yerlerde olduğu gibi Lübnan'da da uluslararası insancıl hukuk uyarınca bunu yapmak zorundalar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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