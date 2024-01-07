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ABD, Netanyahu'nun Lübnan'daki çatışmayı iktidarda kalmak için kullanmasından endişe ediyor - Son Dakika
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ABD, Netanyahu'nun Lübnan'daki çatışmayı iktidarda kalmak için kullanmasından endişe ediyor

ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile çatışmayı iktidarda kalmak için kullanmasından endişe ettiği belirtildi. ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD yetkilileri Netanyahu'nun savaşı genişleterek iktidarda kalmaya çalışmasından endişe ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam etmesi ve güçlerini dağıtması sebebiyle, İsrail ordusunun Lübnan'daki bir savaşta zorlanacağı ifade edildi. Hizbullah'ın iyi eğitimli savaşçılara ve on binlerce füzeye sahip olduğu belirtilen haberde, ABD'nin değerlendirmesine göre Hizbullah'ın büyük bir çatışmadan kaçındığı ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail'i ziyaret ederek gerilimi engellemek için adımlar görüşeceği bilgisi de yer aldı.

ABD, Netanyahu\'nun Lübnan\'daki çatışmayı iktidarda kalmak için kullanmasından endişe ediyor
07.01.2024 - 18:47,
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ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile çatışmayı iktidarda kalmak için kullanmasından endişe ettiği belirtildi.

ABD merkezli "Washington Post" gazetesinin, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin 7 Ekim sonrasında iç siyasette sıkıntılar yaşayan Netanyahu'nun savaşı Lübnan'a genişleterek iktidarda kalmaya çalışmasından endişe ettiği ifade edildi.

ABD Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) değerlendirmesine yer verilen haberde, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam etmesi ve güçlerini dağıtması sebebiyle, İsrail ordusunun Lübnan'daki bir savaşta zorlanacağı kaydedildi.

Hizbullah'ın "iyi eğitimli savaşçılara ve on binlerce füzeye sahip olduğu" vurgulanan haberde, ABD'nin değerlendirmesine göre Hizbullah'ın "büyük bir çatışmadan ise kaçındığı" ifade edildi.

Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın yarın İsrail'i ziyaret ederek "gerilimin artmasını engellemek için somut adımları görüşeceği" bilgisine yer verildi.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden "kontrollü çatışmaların" topyekun savaşa dönüşebileceği endişelerine yol açmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'a yönelik çatışma konusunda, "Diplomatik anlaşmanın yapılacağı bir zemini tercih ederiz ancak bardağın taştığı noktaya geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'a "diplomatik çabaların başarısız olması halinde Hizbullah'a yönelik askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını" ilettiği aktarılmıştı.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda şu ana kadar 152 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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