ABD, Netanyahu'nun silah yardımları açıklamasını reddetti - Son Dakika
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ABD, Netanyahu'nun silah yardımları açıklamasını reddetti

ABD, Netanyahu\'nun silah yardımları açıklamasını reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin silah yardımlarında azalma olduğu yönündeki açıklamasını reddederek, bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını belirtti. Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'e sadece bir adet yüksek kapasiteli mühimmat sevkiyatının durdurulduğunu ve incelemenin devam ettiğini söyledi. ABD'nin İsrail'in güvenliğine adanmış olduğunu ve silah yardımlarının devam ettiğini vurgulayan Miller, Netanyahu'nun açıklamalarının neyle ilgili olduğunu anlamadığını ifade etti.

24.06.2024 23:53
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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD'nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu" yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtti.

Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Netanyahu'nun dün "ABD silahlarında çarpıcı bir azalma olduğu" yönündeki en son açıklamasıyla ilgili soruya Miller, "Geçen hafta tartıştığımız yorumları anlamadığım gibi, bu yorumun da ne anlama geldiğini hiç anlamıyorum." şeklinde cevap verdi.

Miller, şu ana kadar İsrail'e sadece bir adet yüksek kapasiteli mühimmat sevkiyatının durdurulduğuna, söz konusu sevkiyat ile ilgili incelemenin devam ettiğine işaret etti.

ABD'nin yıllardır İsrail'in güvenliğine kendisini adadığına ve İsrail'e başka silahlar da sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Miller, "Bunda bir değişiklik olmadı, dolayısıyla bu (Netanyahu'nun) yorumlarının neyle ilgili olduğundan emin değilim." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Haziran'da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, dün de hükümet toplantısında, ABD'nin silah yardımlarında "çarpıcı bir düşüş" olduğunu savunmuştu.

-" Gazze'de savaş bittikten sonra 'çimleri biçmeye' devam edeceğiz"

Miller'e, Netanyahu'nun dün gece bir İsrail TV kanalına yaptığı, "Gazze'de savaş bittikten sonra 'çimleri biçmeye' devam edeceğiz" açıklaması da soruldu.

Bunun İsrail'in "muhtemelen Gazze'de askeri müdahalelere devam edeceği" anlamına geldiğini düşündüğünü kaydeden Miller, "Bizim için bu sadece devam eden çatışmanın, devam eden istikrarsızlığın ve devam eden güvensizliğin reçetesidir." diye konuştu.

Miller, "Gazze'de devam edecek askeri harekatın İsrail'i daha da zayıflatacağını düşünüyoruz. Kuzeyde çözüme ulaşmayı zorlaştırıyor, Batı Şeria'da istikrarsızlığı artırıyor, İsrail'in komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle İsrail'in güvenliğini zayıflatan değil, aslında ona yardımcı olan alternatif bir yol olduğuna inandıklarımızı öne sürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün İsrailli Kanal 14 Televizyonuna verdiği mülakatta, Gazze'de saldırılar sona erdikten sonra da "çimleri biçmeye" devam edecekleri ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Netanyahu'nun silah yardımları açıklamasını reddetti - Son Dakika

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