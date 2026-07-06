ABD, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki İhlalleri Durdursun Talebinde Bulunacak - Son Dakika
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ABD, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki İhlalleri Durdursun Talebinde Bulunacak

ABD, Netanyahu\'ya Batı Şeria\'daki İhlalleri Durdursun Talebinde Bulunacak
06.07.2026 02:17
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ABD, Netanyahu'nun ziyareti sırasında Batı Şeria'daki İsrail ihlallerinin durdurulmasını isteyecek.

İsrail basını, Washington yönetiminin, Başbakan Netanyahu'nun gelecek hafta gerçekleştireceği ABD ziyareti sırasında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetinin ve ordu ihlallerinin durdurulması için Tel Aviv'e resmi talepler ileteceğini iddia etti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun ABD'li kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik giderek artan şiddet eylemlerinden derin endişe duyuyor.

Haberde, ABD'nin İsrail yönetimine, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ile İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik ihlallerinin durdurulmasını içeren "resmi talepler" sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Trump-Netanyahu zirvesinde masaya gelecek

Söz konusu taleplerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirvede doğrudan gündeme getirileceği aktarıldı.

ABD yönetiminin, Batı Şeria'daki mevcut durumun daha sıkı bir takip ve denetim gerektirdiğine inandığı vurgulanan haberde, Washington'ın bu ihlallere karşı alınan hukuki önlemler ve yürütülen süreçler hakkında İsrail'den resmi rapor ve açıklamalar talep edeceği kaydedildi.

Ekonomik destek ve askeri kontrol noktalarında esneklik talebi

Haberde ayrıca, ABD'nin güvenlik odaklı bu taleplerin yanı sıra İsrail'den, Batı Şeria'daki askeri kontrol noktalarında geçiş kolaylığı sağlamasını, Filistin Yönetimi'ni destekleyecek ekonomik adımlar atmasını ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak şiddet olaylarını sınırlandırmasını isteyeceği ifade edildi.

Batı Şeria'da ihlaller tırmanıyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece geçtiğimiz mayıs ayı içinde işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik 1659 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırıların 1108'i İsrail askerleri, 551'i ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlendi.

Söz konusu ihlaller arasında fiziksel şiddet, ağaçların sökülmesi, tarım arazilerinin yakılması, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi, mülklere el konulması, ev ve tarımsal tesislerin yıkılması yer alıyor.

Resmi Filistin verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Batı Şeria'daki askeri tırmanışı ve yerleşimci şiddeti sonucu 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı.

Aynı dönemde yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki İhlalleri Durdursun Talebinde Bulunacak - Son Dakika

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