ABD, Nijerya'ya terörle mücadele için askeri ekipman gönderdi

ABD, Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya terörle mücadele kapasitesini güçlendirmesi amacıyla askeri ekipman gönderdi.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait "C-17" tipi nakliye uçağının Nijerya'ya indiği bildirildi.

Açıklamada, uçakta, ABD ile Nijerya arasında imzalanan Yabancı Askeri Satışlar anlaşması kapsamında gönderilen askeri ekipmanın bulunduğu belirtildi.

Bunun iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi ve Nijerya'nın bölgede terörle mücadeleye yönelik öncülüğünü desteklemeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, "ABD ordusunun NAF'a (Nijerya Hava Kuvvetleri) verdiği destek, Nijerya'nın daveti üzerine sağlanmakta ve Nijerya'nın egemenliğine saygı esasına dayanıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin, Çad Gölü Havzası'ndaki istihbarat, gözetleme ve terörle mücadele faaliyetleri için yılın başında Nijerya'ya gönderdiği yaklaşık 200 askerin çoğunu çekmesinin ardından bu desteği göndermesi dikkati çekti.

ABD'nin Nijerya'daki askeri varlığı

AFRICOM Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, mayıs ayında Çad Gölü Havzası'nda düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın ikinci adamı olarak tanımlanan Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürülmesinin ardından Nijerya'daki ABD askeri varlığının azaltılacağını duyurmuştu.

Anderson, temmuzda da ABD'nin Nijerya'daki askerlerinin büyük bölümünü çektiklerini açıklamıştı.

Nijerya Savunma Karargahı (DHQ) Sözcüsü Tümgeneral Samaila Uba da ABD'nin askeri personelini çekmesinin, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin sona erdiği anlamına gelmediğini söylemişti.

İki ülkenin yetkilileri, ABD'nin, Nijerya'ya asker göndermesinin, terörle mücadele açısından önemli sonuçlar verdiğini belirtmişti.