ABD'nin 250. yıl dönümü Ankara'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
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ABD'nin 250. yıl dönümü Ankara'da resepsiyonla kutlandı

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ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü, Ankara'da büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa katıldı. Barrack konuşmasında Türkiye ile işbirliğine vurgu yaptı.

ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve çok sayıda davetli katıldı.

Bayrak töreniyle başlayan etkinlik, ABD ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Barrack, burada yaptığı konuşmada, "Bizler Amerika'nın 250. doğum gününü kutluyorken, bunu heyecanlı bir şekilde aynı zamanda müteşekkir ve minnettar bir şekilde ve Türkiye'ye karşı muazzam bir saygıyla kutluyoruz." dedi.

Bugün bu programda bulunmanın kendisi için duygusal bir an olduğunu dile getiren Barrack, "Hem ABD'nin bağımsızlığı, özgürlüğü kutlanıyor hem de aynı zamanda dünyanın bu tarafından gelen atalarımızı da kutlamaktayız. Benim atalarım Lübnan'da gelmişler." diye konuştu.

Barrack, büyükannesi ve büyükbabasının ABD'ye gittiği dönemde, kimliklerinde Türk olarak adlandırıldığını söyleyerek, dedesinin lakabının "Türk" olduğunu kaydetti.

Dünyada bir kaosun olduğunu, Türkiye'nin de zor bir bölgede bulunduğunu kaydeden Barrack, Türkiye'nin bunu yönettiğini ve adapte olduğunu dile getirdi.

Barrack, "Benim ailemin, atalarımın Amerika'da yaşamaya başladığı dönemde Mustafa Kemal Atatürk adında bir insan, 600 senedir dünyada önemini sürdüren bir kültürün devamını getirmek, ileriye taşımak için kendine bir amaç koydu." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Barrack, "Türkiye'nin, ABD'nin ve komşularımızın, hepimizin bir araya gelmesiyle büyülü bir işbirliği yapıp, gerçekten yeniden başlangıca imza atabiliriz." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa da kökenlerinin bu bölgeye bağlı olduğunu dile getirerek, ABD'nin dünyanın her bir yanından insanın bulunduğu bir halk olduğunu kaydetti.

Issa, "Bizi bir araya getiren bu özgürlük fikri ve biz bunu bütün dünyaya yaymak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin 250. yıl dönümü Ankara'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika

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