ABD'nin Batı Şeria baskısı Netanyahu'ya kaçak yerleşimleri boşaltma talimatı verdirtti - Son Dakika
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ABD'nin Batı Şeria baskısı Netanyahu'ya kaçak yerleşimleri boşaltma talimatı verdirtti

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ABD'nin baskısı üzerine Netanyahu'nun, Batı Şeria'daki yaklaşık 100 izinsiz 'ileri karakoldan' bazılarının boşaltılması talimatı verdiği öne sürüldü. Baskının kaynağı, B Bölgesi'nde olayların yayılmasından endişe eden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin tahliye talepleri olarak aktarıldı; kaynak, gelecekte 'yerleşim patlaması' uyarısında bulundu.

ABD'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının önlenmesi için Tel Aviv'e uyguladığı baskının, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu zora soktuğu belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan haberde, Netanyahu'nun ABD'nin baskısı üzerine Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere saldırmak için kurduğu ve "ileri karakol" olarak adlandırılan kaçak yerleşimlerin boşaltılması talimatını verdiği öne sürüldü.

Haberde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusuyla koordineli çok sayıda kaçak yerleşim, yaklaşık 130 sözde "tarım çiftliği" ve bunların yanında yaklaşık 100 izinsiz "ileri karakol" bulunduğu kaydedildi.

Netanyahu'nun, ABD'nin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının önüne geçilmesine yönelik baskısı nedeniyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın B Bölgesi'ndeki "ileri karakolların" kaldırılması talimatını verdiği aktarılan haberde, yaklaşık 100 izinsiz "ileri karakoldan" yalnızca 15 ila 20'sinin Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde bulunduğu ifade edildi.

Habere göre, konuya vakıf bir kaynak, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Başbakan için en büyük stres kaynağı, B Bölgesi'ndeki olayların yayılmaya devam etmesinden çok endişeli olan ABD yönetimi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden, özellikle B Bölgesi'ndeki yerleşim noktalarının tahliye edilmesi yönünde net talimatlar var."

Söz konusu kaynak, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu kaçak yerleşimlerin şiddet döngüsüne neden olduğunu ve gelecek dönemde hiç görülmemiş bir "yerleşim patlaması" yaşanacağını belirterek, buna Filistinlilerin umutsuzluğunun eşlik edeceği uyarısında bulundu.

Filistin yönetiminin planladığı seçimler öncesinde İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'yı 2 taburla takviye etti. Bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğun saldırıları sürerken, İsrail, Filistin seçimlerinde Hamas'ın etkin olmasının önüne geçmeye çalışıyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı, nüfusunun çoğunluğu ABD vatandaşı Filistinlilerden oluşan Mugayyir beldesini ziyaret etmişti.

Huckabee, burada yaptığı konuşmada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terörizm" olarak nitelerken İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleşmesine değil, kaçak yerleşimlere ve saldırılara karşı olduğunu belirterek saldırıları düzenleyen İsraillilerin, İsrail toplumunun yüzde 99'unu yansıtmadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Batı Şeria, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Batı Şeria baskısı Netanyahu'ya kaçak yerleşimleri boşaltma talimatı verdirtti - Son Dakika

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