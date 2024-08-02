ABD'nin California Valisi evsiz kamplarının kaldırılması talimatı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'nin California Valisi evsiz kamplarının kaldırılması talimatı verdi

California Valisi Gavin Newsom, eyalette artan evsiz kamplarının kaldırılması için talimat verdi. Yüksek Mahkeme'nin evsizlere para cezası ve hapis cezası verilebileceğine dair kararı sonrasında, Newsom evsiz kamplarının kaldırılması çalışmalarını hızlandırmak için yetkililere talimat verdi. Bazı belediye ve sivil toplum kuruluşları ise sert uygulamalara tepki göstererek, hapishanelerin evsizleri suçlu diye damgalamak için kullanılmaması gerektiğini belirtti. California'da yaklaşık 123 bin evsiz bulunuyor.

02.08.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin California Valisi Gavin Newsom, eyalette sayısı her geçen gün artan evsiz kamplarının kaldırılması yönünde talimat verdi.

Yüksek Mahkeme'nin barınaklarda yer bulamama durumunda bile dışarıda uyuyan evsiz insanlara para cezası ve hapis cezası verilebileceğine dair kararı, California'da evsiz kamplarına yönelik baskıların artmasına sebep oldu.

Newsom, mahkemenin kararının ardından California'daki evsiz kamplarını kaldırma çalışmalarını hızlandırarak bu yönde yetkililere üzerine düşeni yapması talimatını verdi.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, bu hafta sokak temizliği yapan ekiplerinden, evsizlere karşı daha sert davranmalarını istedi.

Fresno Belediye Meclisi de Vali'nin kararının ardından, "herhangi bir zamanda halka açık bir yerde oturmayı, uzanmayı, uyumayı veya kamp kurmayı" yasaklayan bir yönetmeliği onaylayarak, ihlalin 1000 dolara kadar para cezası ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek bir suç teşkil edeceğini duyurdu.

Valilik kararına tepki geldi

Vali Newsom'un, evsizlere yönelik sert uygulama yapılması kararına bazı belediye ve sivil toplum kuruluşlarından da tepkiler geldi.

Evsizlerin en çok tercih ettiği bölgelerin başında gelen Los Angeles Belediyesi, Valilik kararının aksine, sokakta yatan evsizleri hapse atmayacaklarına ilişkin bir karar aldı.

Kararın hazırlanmasında görev alan yetkili Hilda Solis, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Sırtımızı dönmeyeceğiz. Hapishanelerimizi, sokaktaki insanları suçlu diye damgalamak için kullanmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Bazı sivil toplum örgütleri ise sosyal medyada Newsom'un bu kararıyla ilgili endişelerini paylaşırken, sorunu çözmek yerine, "yasak ve cezalara yönelik sert kararların" evsizlere yönelik krizi "daha da derinleştirebileceği" uyarısında bulundu.

California eyaletinde, çadır, karavanlar, araba ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 123 bin civarında evsiz bulunuyor.

Kaynak: AA

California, evsiz, Çevre, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin California Valisi evsiz kamplarının kaldırılması talimatı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Instagram’a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu Günlük zarar dudak uçuklattı Instagram'a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu! Günlük zarar dudak uçuklattı
18:28 Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü
17:53 Afyonkarahisar’da eski sevgili dehşeti 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü Afyonkarahisar'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü
17:24 Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır
16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 19:31:38. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin California Valisi evsiz kamplarının kaldırılması talimatı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement