ABD\'nin Enbar\'daki saldırısında 16 Haşdi Şabi mensubu öldü

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Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, ABD'nin, Enbar'daki silah deposuna saldırısında 16 mensubunun öldürüldüğünü, 25'inin de yaralandığını bildirdi.

Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı tarafından ABD'nin Haşdi Şabi silah deposuna düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Saldırıda 16 Haşdi Şabi mesubunun öldürüldüğü, 25'inin de yaralandığı aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse geçen hafta düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor." demişti.