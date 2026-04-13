ABD'nin Hürmüz Boğazı Ablukası Dünya Ekonomisini Sarsıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı kapıyacağını duyurmasıyla dünya ülkelerinde endişeli bir bekleyiş başladı. Dünya petrol arzının yüzde 20'sini karşılayan bu su yolunun kapatılması, ekonomik düzeni derinden sarstı. Trump bu hamleyi 'İran'ın blöfünü alt etme hareketi' olarak nitelendirirken, uzmanlar ablukanın uygulanabilirliği ve süresi konusunda soru işaretleri taşıyor.

ABLUKA ÜSTÜNE ABLUKA İran'ın kısıtlı geçişlere izin verdiği boğazda, ABD tüm geçişleri kapatacağını açıkladı. Ancak gemilerin İran'a para ödeyip ödemediğini kanıtlamanın zorluğu ve müttefik ülke gemilerini hedef almanın diplomatik krizlere yol açma riski, ablukanın pratikte nasıl işleyeceğini belirsiz kılıyor. Uzmanlar, Çin gibi ekonomik güçlerin gemilerine müdahalenin savaş sebebi olabileceğini vurguluyor.

DÜNYA FİYATLARI ŞİMDİDEN HİSSEDİYOR Abluka, petrol fiyatlarını hızla yükseltti; Brent petrol varili 102 dolara, altın onsu 4 bin 721 dolara ulaştı. Avrupa'da enerji fiyatları yüzde 90 artarken, jet yakıtı rezervlerinin üç hafta içinde tükenebileceği uyarısı yapıldı. Asya ülkeleri ise yakıt kıtlığıyla karşı karşıya, Singapur ve Tayland'da petrole karne uygulaması başlatıldı ve kamu görevlilerine evden çalışma emri verildi.