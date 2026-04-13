ABD'nin Hürmüz Boğazı Ablukası Dünya Ekonomisini Sarsıyor - Son Dakika
ABD'nin Hürmüz Boğazı Ablukası Dünya Ekonomisini Sarsıyor

13.04.2026 16:01
ABD Başkanı Trump'ın İran'a karşı Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, petrol fiyatlarını yükselterek küresel ekonomide alarm verilmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı kapıyacağını duyurmasıyla dünya ülkelerinde endişeli bir bekleyiş başladı. Dünya petrol arzının yüzde 20'sini karşılayan bu su yolunun kapatılması, ekonomik düzeni derinden sarstı. Trump bu hamleyi 'İran'ın blöfünü alt etme hareketi' olarak nitelendirirken, uzmanlar ablukanın uygulanabilirliği ve süresi konusunda soru işaretleri taşıyor.

ABLUKA ÜSTÜNE ABLUKA İran'ın kısıtlı geçişlere izin verdiği boğazda, ABD tüm geçişleri kapatacağını açıkladı. Ancak gemilerin İran'a para ödeyip ödemediğini kanıtlamanın zorluğu ve müttefik ülke gemilerini hedef almanın diplomatik krizlere yol açma riski, ablukanın pratikte nasıl işleyeceğini belirsiz kılıyor. Uzmanlar, Çin gibi ekonomik güçlerin gemilerine müdahalenin savaş sebebi olabileceğini vurguluyor.

DÜNYA FİYATLARI ŞİMDİDEN HİSSEDİYOR Abluka, petrol fiyatlarını hızla yükseltti; Brent petrol varili 102 dolara, altın onsu 4 bin 721 dolara ulaştı. Avrupa'da enerji fiyatları yüzde 90 artarken, jet yakıtı rezervlerinin üç hafta içinde tükenebileceği uyarısı yapıldı. Asya ülkeleri ise yakıt kıtlığıyla karşı karşıya, Singapur ve Tayland'da petrole karne uygulaması başlatıldı ve kamu görevlilerine evden çalışma emri verildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel ABD'nin Hürmüz Boğazı Ablukası Dünya Ekonomisini Sarsıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
SON DAKİKA: ABD'nin Hürmüz Boğazı Ablukası Dünya Ekonomisini Sarsıyor - Son Dakika
