ABD'nin İran'a Nükleer Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'nin İran'a Nükleer Saldırısı

18.07.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'ın nükleer tesislerine saldırdı; Fordo ciddi hasar aldı, diğer tesisler ise zarar görmedi.

ABD'nin 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemesinin ardından Natanz ve İsfahan'daki tesislerin "fazla bir hasar almadığı" ancak Fordo'nun "önemli ölçüde" zarar gördüğü öne sürüldü.

NBC News'in konuyla ilgili bilgisi olan ve ismini vermek istemeyen 5 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin saldırıları 3 tesisten yalnızca birine ağır hasar verebildi.

Yetkililer, Washington yönetiminin, bazı ABD'li milletvekillerine, Savunma Bakanlığı yetkililerine ve müttefik ülkelerine verdiği brifinglerde, Natanz ve İsfahan'daki tesislerin "o kadar da ağır bir hasar görmediğinin," bu sayede İran'ın isterse gelecek birkaç ay içinde nükleer zenginleştirme faaliyetlerine "yeniden başlayabileceğinin" konuşulduğunu iddia etti.

İki yetkili, ABD'li bazı yetkililerin, İran'ın nükleer çalışmalarının "kritik bir bileşeni olarak görülen Fordo'ya" yönelik saldırının, bu tesisteki zenginleştirme kapasitesini iki yıla kadar geriye götürmede başarılı olduğunu düşündüğünü öne sürdü.

Konu hakkında bilgi sahibi yetkililer, İran'ın Trump yönetimi ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmayı kabul etmemesi veya İran'ın bu tesisleri yeniden inşa etmeye çalışması durumunda, "daha az hasar görmüş iki tesise" ek saldırılar yapmanın gerekli olup olmayacağı konusunda hem ABD hem de İsrail hükümetleri içinde tartışmalar yapıldığını iddia etti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, NBC News'e olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan'ın da söylediği ve uzmanların da doğruladığı gibi, Midnight Hammer Operasyonu İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok etti. Onun (Trump'ın) kararlı eylemi sayesinde Amerika ve dünya daha güvenli hale geldi." dedi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise NBC News'e, İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki nükleer tesislerinin tamamen yok edildiğini belirttiği bir açıklama yaptı.

Saldırılardan önce Natanz ve İsfahan'ın "yok edilemeyeceğinin" bilindiği iddiası

Yetkililerden üçü, hava saldırılarından önce ABD'nin, İran'daki Natanz ve İsfahan tesislerinin "bunker buster" bombalarının bile ulaşamayacağı şekilde inşa edildiğini ve bu tesislerde zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu bildiğini iddia etti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'nin haziran sonunda konuyla ilgili verdiği brifinge dikkati çeken yetkililerden biri, ABD saldırılarının ardından İsfahan ve Fordo'daki zenginleştirilmiş uranyumun toprak altına gömüldüğünün ve bunları çıkarmanın zor olduğunun konuşulduğunu belirtti.

Yetkililerden ikisi, Trump yönetiminin bazı yetkililerinin İran'a karşı daha derin bir saldırı seçeneğinin "uygulanabilir bir politika" olduğuna inandığını öne sürdü.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsfahan, Güncel, Natanz, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Nükleer Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
Pretty Little Baby’’ adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti Pretty Little Baby'' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:10
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
14:00
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
13:56
Taffarel’den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray’a git
Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git
13:53
Çağla Şıkel yaşını unutturdu Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
13:43
Euroleague’de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu İşte derbi tarihi
Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihi
13:34
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: ’Senin kafanı kopartırız’ diyorlar
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
13:26
Türk futbolunun çınarı Denizlispor’a ikinci kez -12 puan cezası Kapanmanın eşiğindeler
Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 10:42:20. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'nin İran'a Nükleer Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.