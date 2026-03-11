ABD'nin İran'a Operasyonu: 5.500 Hedef Vuruldu

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, İran'a yönelik operasyon kapsamında şimdiye kadar İran içinde 5 bin 500'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Cooper, "Her gün İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesine ağır darbeler indiriyoruz. Dün gece bombardıman uçaklarımız büyük bir balistik füze üretim tesisini vurdu. Bu yalnızca bugün bize ateş açan unsurlarla ilgili değil, gelecekteki tehditleri ortadan kaldırmakla da ilgili" dedi.

Brad Cooper, CENTCOM'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da görev yapan yaklaşık 50 bin ABD askerinin ailelerine teşekkür etti. Cooper, "ABD güçleri İran rejimine karşı yıkıcı bir askeri güç uygulamaya devam ediyor. ABD'nin savaş gücü artıyor, İran'ın savaş gücü ise azalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Her gün İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesine ağır darbeler indiriyoruz"

Cooper, ABD'nin askeri hedefinin İran'ın Amerikalılara ve bölgedeki ülkelere yönelik güç projeksiyonu kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, "Her gün İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesine ağır darbeler indiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında İran'da 5 bin 500'den fazla hedefin vurulduğunu kaydeden Cooper, bunlar arasında 60'tan fazla geminin bulunduğunu ve çeşitli hassas silah sistemlerinin kullanıldığını aktardı. Cooper, "Sadece dün İran'a farklı yönlerden ve farklı noktalardan neredeyse her saat başı saldırı dalgaları düzenledik" dedi.

"İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yanı sıra savunma sanayi altyapısı da hedef alındı"

Cooper ayrıca İran'a ait Solemneia sınıfı dört savaş gemisinin tamamının etkisiz hale getirildiğini belirterek operasyonları "öngörülemez, dinamik ve kararlı" olarak nitelendirdi. İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarının çatışmaların ilk 24 saatinden itibaren belirgin şekilde azaldığını savunan Cooper, buna rağmen İran güçlerinin Körfez ülkelerinde sivilleri hedef almaya devam ettiğini ileri sürdü.

ABD'nin yalnızca savunma amaçlı hareket etmediğini belirten Cooper, "İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yanı sıra savunma sanayi altyapısının da hedef alındığını" kaydetti. Cooper, "Dün gece bombardıman uçaklarımız büyük bir balistik füze üretim tesisini vurdu. Bu yalnızca bugün bize ateş açan unsurlarla ilgili değil, gelecekteki tehditleri ortadan kaldırmakla da ilgili" dedi.

"Hürmüz Boğazı yakınındaki bir İran deniz üssünde bulunan iki yüzey savaş gemisi de imha edildi"

Operasyon kapsamında deniz hedeflerine yönelik saldırılara da değinen Cooper, "Umman Körfezi'ndeki Çabahar Limanı'nda bulunan Cemaran sınıfı bir savaş gemisi ile çeşitli devriye ve yüzey savaş gemilerinin operasyon sonrası etkisiz hale getirildiğini" belirtti. Cooper, "Hürmüz Boğazı yakınındaki bir İran deniz üssünde bulunan iki yüzey savaş gemisinin de hassas silahlarla vurularak imha edildiğini" kaydetti.

"İran'ın uzun süredir uluslararası sularda ticari gemileri ve ABD kuvvetlerini tehdit ettiğini" savunan Cooper, "ABD'nin hedeflerinden birinin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tacizlerini sona erdirmek olduğunu" söyledi. Operasyonların müttefiklerle koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Cooper, "Bu büyük operasyonda İsrail ile yakın ve etkili koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz ve Orta Doğu'daki ortaklarımızla yan yana görev yapıyoruz" ifadelerini kullandı."

"Yapay zeka araçları, büyük veri setlerini saniyeler içinde analiz ederek askeri karar alma süreçlerini hızlandırdı"

Cooper ayrıca, "operasyonlarda gelişmiş yapay zeka araçlarının kullanıldığını, bu sistemlerin büyük veri setlerini saniyeler içinde analiz ederek askeri karar alma süreçlerini hızlandırdığını ancak nihai hedef ve ateş kararının her zaman insanlar tarafından verildiğini vurguladı. ABD ortak kuvvetlerinin operasyonlarının sürdüğünü bildiren Cooper, "İran'ın büyük bölümünde açık bir hava üstünlüğü sağlandığını ve Orta Doğu'daki en entegre hava savunma sistemlerinden birinin kurulduğunu" ifade etti.

Cooper, "ABD Uzay Kuvvetlerinin de operasyonlarda kritik rol oynadığını, uzaydaki kabiliyetlerinin hem İran'ın kapasitesini zayıflatmaya hem de ABD kuvvetlerini korumaya katkı sağladığını" söyledi.