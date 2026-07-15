ABD'nin İran'a Saldırıları

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adaları ile Bender Abbas kentine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bölgelere saldırılar düzenledi.

İlk saldırı, saat 00.00 sularında Hürmüz Boğazı'nın yakınında Keşm Adasının güneyinde yer alan Hengam Adası'na gerçekleştirildi. Daha sonra saat 00.05'te Bender Abbas kentinde bir nokta ABD saldırısında vuruldu.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran'ın en büyük adası Keşm'in de saat 00.10'da ABD tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırılara ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.