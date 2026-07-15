ABD'nin İran'a Saldırıları - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Saldırıları

15.07.2026 00:53
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ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm ve Hengam adalarına, Bender Abbas'a saldırılar düzenledi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adaları ile Bender Abbas kentine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bölgelere saldırılar düzenledi.

İlk saldırı, saat 00.00 sularında Hürmüz Boğazı'nın yakınında Keşm Adasının güneyinde yer alan Hengam Adası'na gerçekleştirildi. Daha sonra saat 00.05'te Bender Abbas kentinde bir nokta ABD saldırısında vuruldu.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran'ın en büyük adası Keşm'in de saat 00.10'da ABD tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırılara ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Saldırıları - Son Dakika

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