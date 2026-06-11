ABD'nin İran'a Saldırıları Tamamlandı - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Saldırıları Tamamlandı

11.06.2026 07:42
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CENTCOM, İran'daki meşru müdafaa saldırılarının tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek "meşru müdafaa" saldırılarının tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Donanması'na ait unsurların, bölgede ABD güçleri ve uluslararası ticari gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas mühimmatlarla saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların İran'ın "haksız ve devam eden saldırganlığına" yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada, ABD güçlerinin "tetikte, öldürücü ve hazır" durumda olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Saldırıları Tamamlandı - Son Dakika

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