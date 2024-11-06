ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği'nde Filistin Destek Eylemi - Son Dakika
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ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği'nde Filistin Destek Eylemi

ABD\'nin İrlanda Büyükelçiliği\'nde Filistin Destek Eylemi

İrlanda'da başlayan 3 günlük oturma eylemi, ABD'nin İsrail'e destek sağlamasını protesto ediyor.

06.11.2024 21:46
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ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği önünde, Filistin ile dayanışma amacıyla 3 gün sürecek oturma eylemi başlatıldı.

ABD'nin "Ölüm Elçiliği" olarak adlandırılan başkenti Dublin'deki büyükelçiliği önünde, Beyaz Saray'ın İsrail'e sağladığı askeri ve mali desteği protesto etmek için başlatılan 3 günlük oturma eylemine, İrlanda Filistin Dayanışma Derneği, Filistin İçin Öğretmenler, Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği gibi insan hakları derneklerinden kişiler ve aktivistler katılıyor.

Eylemciler, ABD'nin İsrail'e destek sağlamasını eleştirdi, "ABD'nin Siyonist Savaş Suçlarını Finanse Etmesini Durdurun!" sloganıyla Filistin halkına destek çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Osaid Abed, AA muhabirine, İsrail'e Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda kullandığı silah ve tüm ekipman desteğini ABD hükümetinin sağladığına dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Abed, "Bunun önünde durmanın ve ABD hükümetinin katıldığı ve suç ortaklığı yaptığı suçları ifşa etmeye çalışmanın önemini vurgulamak için buradayız." dedi.

Kevin O'Brian da "Bugün Gazze'deki soykırıma karşı gösteri yapıyoruz. Gazze'de soykırıma neden olan siyonistlere ve bu yıkımı kolaylaştıran, çok sayıda insanı öldüren Amerikalılara karşı gösteri yapıyoruz. Bildiğim ve inandığım tek şey, Filistin'i yok edemezler. Bu asla olmayacak ama şimdi durmalı ve müzakere edip bu korkunç trajediyi sonlandırmalılar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği'nde Filistin Destek Eylemi - Son Dakika

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