ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri savundu - Son Dakika
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri savundu

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim inşa etme hakkı olduğunu iddia etti. Huckabee, Filistinlilere saldıran İsraillilerin küçük bir azınlık olduğunu savunarak, yeni Yahudi göçmenlerin bir kısmının Batı Şeria'ya yerleştirilmesinin mantıklı olduğunu öne sürdü.

Tel Aviv yönetimine verdiği destekle bilinen ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C Bölgesi'nde" gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim birimleri inşa etme hakkı olduğunu iddia etti.

The Jerusalem Post'a konuşan Huckabee, şiddetin kimden gelirse gelsin kınanması gerektiğini belirterek, Filistinliler İsraillilere saldırdığında bunu kınayıp İsrailler Filistinlilere saldırdığında kınamazsa bunun "biraz iki yüzlü olacağını" söyledi.

Büyükelçi Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'yı İsrail'in verdiği isimlerle (Yahudiye ve Samarya) anarak konuşurken, bu bölgede Filistinlilere saldırı düzenleyenlerin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çoğunluğunu temsil etmediğini ileri sürdü.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, "son derece barışçıl bir şekilde yaşayan ve çocuklarını iyi vatandaşlar olarak yetiştiren 500 bin İsrailli" olarak niteleyen Huckabee, Filistinlilere saldıran İsraillilerin ise çok küçük bir azınlığı temsil ettiğini iddia etti.

Huckabee ayrıca, "İsraillilerin Oslo Anlaşmaları kapsamında Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim inşa etme hakkı olduğunu, bunun 1993'teki Oslo'da üzerinde mutabık kalınan şartların hiçbirini ihlal etmediğini" savundu.

Büyükelçi Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine el koyan ve uluslararası gazetecilere saldıran maskeli gençlerin görüntülerinin, hem Cumhuriyetçi Parti içerisinde hem dünya genelinde İsrail'in itibarını zedelediğini belirtti.

Dünya genelinde antisemitizmin artması nedeniyle daha fazla Yahudi'nin İsrail'e göç edeceği tahmininde bulunan Huckabee, yeni gelecek toplulukların bir bölümünün "Batı Şeria'ya yerleştirilmesinin mantıklı olduğunu" öne sürdü.

Huckabee, Kusra'daki saldırganları "terörist" şeklinde nitelendirmişti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve yüzleri maskeli İsraillinin saldırısına uğrayan Filistinliler, daha sonra olay yerine gelen İsrail ordusu tarafından da darbedilmişti.

Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kusra beldesinde Filistinli bir ailenin evini kuşatma altında tutan fanatik İsraillileri, "İsrailli teröristler" şeklinde nitelendirmişti.

İsrailli saldırganların, Bizarya beldesindeki bir camiyi yakmaya çalıştıktan sonra duvarlara yazdığı İbranice ifadeler arasında, Büyükelçi Huckabee'ye ithafen "Teröristlerden selam" ibaresi yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri savundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri savundu - Son Dakika
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