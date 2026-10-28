ABD'nin Küba'ya ambargosuna son çağrısı BM Genel Kurulu'ndan 130 oyla geçti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği konusunda sunulan karar tasarısını 17'ye karşı 130 oyla kabul etti.

BM Genel Kurul salonunda yapılan oylamada, üye ülkeler, Küba'ya uygulanan ABD ambargosu konusunda görüşlerini ortaya koydu.

Oylamada, Türkiye'nin de dahil olduğu 130 ülke, Küba'ya ambargonun sonlandırılması tasarısı için "evet" oyu kullanırken, aralarında ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 17 ülke, ambargonun devam etmesi yönünde oy kullandı.

25 ülke de oylamada "çekimser" tutum sergileyerek oy kullanmadı.

Alınan kararla ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırma çağrısı kabul edilmiş oldu.

BM Genel Kurulu'nda 2012'den bu yana kabul edilen karar tasarılarında, ABD'ye ambargoyu sonlandırma çağrısında bulunuluyor.

Bağlayıcılığı bulunmayan BM Genel Kurulu kararı "tavsiye" niteliği taşıyor ve uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolar, ilk kez 1960'ta başlamış ve ilerleyen yıllarda kapsamı daha da genişlemişti.