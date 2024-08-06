ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme çabası, Michael Corleone'nin mafyadan ayrılmaya çalışması gibi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme çabası, Michael Corleone'nin mafyadan ayrılmaya çalışması gibi

Eski CIA Direktörü David Petraeus, İran ve İsrail arasında olası bir savaşın her iki ülkeye de büyük zararlar vereceğini ve bu nedenle topyekün bir savaştan kaçınılacağını söyledi. Petraeus ayrıca, İran'ın Heniyye suikastına cevap vermesi gerektiğini belirtti.

06.08.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü David Petraeus, muhtemel bir savaşın, İran ve İsrail'e "çok çok önemli" zararlar vereceğini ve her iki ülkenin de getirebileceği yıkımdan endişe ettiği için topyekün bir savaştan kaçınacağını söyledi.

CIA Direktörlüğünün yanı sıra geçmişte ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da yapan General Petraeus, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla artan bölgesel gerilimin Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasıyla yeni bir aşamaya geçmesine ilişkin Londra merkezli "Iran International" kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Petraeus, İran'ın Heniyye suikastına cevap vermesi gerektiğini ifade ederek, "Bu, İran'ın onuruna büyük bir darbe, büyük bir istihbarat ve güvenlik başarısızlığı. Bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyor." dedi.

Ancak İran'ın İsrail ile "gerçek ve doğrudan" bir savaşa girmek istediğini düşünmediğini belirten Petraeus, "Ve açıkçası, İsrail'in Hizbullah veya İran ile gerçek bir topyekün savaşa girmek istediğini de düşünmüyorum. Tarafların buna girmek istediklerini sanmıyorum zira her iki tarafa da çok çok büyük zararlar verebilir." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkenin de getirebileceği yıkımdan endişe ettiği için tam teşekküllü bir savaştan kaçınacağını söyleyen General Petraeus, İran'ın beklenen misillemesinin potansiyel hedefleri arasında "askeri tesis, kritik altyapı veya büyük bir limanı vurmak" olabileceğine işaret etti.

"ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme çabası, Michael Corleone'nin mafyadan ayrılmaya çalışması gibi"

Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petraeus, "Hissiyatım, İsrail istihbarat servislerinin İran'ın içindeki farklı unsurlara ne kadar derinlemesine nüfuz ettiklerini bir kez daha gösterdikleri." dedi.

Petraeus, ayrıca İran'ı, nihai olarak ABD'yi Orta Doğu'dan çıkarmayı hedefleyen bir "düşman" olarak niteledi.

Herhangi bir ABD yönetimi açısından bölgeden çekilmenin gerçekçi bir seçenek olmayacağını vurgulayan Petraeus, "ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme çabası, Michael Corleone'nin ( Mario Puzo'nun 1969 yıl çıkışlı Baba isimli kitabında ve bu kitaptan uyarlanan filmlerde yer alan kurgusal karakter) mafyadan ayrılmaya çalışması gibi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

David Petraeus, Orta Doğu, İsrail, İran, İran, CIA, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme çabası, Michael Corleone'nin mafyadan ayrılmaya çalışması gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme çabası, Michael Corleone'nin mafyadan ayrılmaya çalışması gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement