ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentine 8 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, ABD savaş uçaklarının Cevf kentinin El-Hazm bölgesine 8 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD saldırısının can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin dün Sana'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasına rağmen Husiler, İsrail'deki hedefleri ve Kızıldeniz'deki ABD hedeflerini hedef alan askeri operasyonlarını sürdürüyor.