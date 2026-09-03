ABD ordusu Hürmüz'de 40 petrol gemisine refakat etti, 60 İran hedefini vurdu

ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'nda 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari gemiye refakat ettiği öne sürüldü.

CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının çatışmalardan önceki seviyelere yakın miktarlarda gerçekleşmesini sağladı.

Yetkililer, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari gemiye refakat ettiğini ve bu sırada bölgedeki yaklaşık 60 İran askeri hedefini vurduğunu iddia etti.

Söz konusu operasyonda İran'a ait hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ile iletişim tesislerinin hedef alındığını öne süren yetkililer, ayrıca çok sayıda gemisavar seyir füzesinin imha edildiğini savundu.

Yetkililer, İran güçlerinin kapasitelerini hızla yeniden inşa etme yeteneği sergilediğini ve bu nedenle sürekli taarruz baskısının gerektiğini belirterek, gelecek günlerde Hürmüz Boğazı yakınlarında ek saldırıların beklendiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağladıklarını savunarak, "Şu anda Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemedi ve gemilerini etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullanmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndan çatışma öncesi dönemde günlük ortalama 20 milyon varil ham petrol ya da petrol ürünü taşınıyordu.