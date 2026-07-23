ABD Ordusu Keşm Adası'na Saldırdı

İran basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini belirtti.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda bir füzenin Keşm Adası'ndaki Suza kentinin sahiline isabet ettiği kaydedildi.

Olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmezken, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.