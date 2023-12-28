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ABD Ordusunda Cinsel Saldırı ve Ağır Suçlara İlişkin Dava Süreci Değişti - Son Dakika
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ABD Ordusunda Cinsel Saldırı ve Ağır Suçlara İlişkin Dava Süreci Değişti

ABD ordusunda cinsel saldırı ve bazı ağır suçlara ilişkin dava süreci, emir komuta zincirinden çıkarılarak özel dava danışmanlık ofislerine verildi. Savunma Bakanlığı, askeri adalet reformunun adil bir sistem oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Bağımsız hukuk danışmanları, cinayet, tecavüz, cinsel saldırı, adam kaçırma, aile içi şiddet, çocuklara yönelik cinsel istismar gibi suçlarla ilgili dava sürecini başlatacak. ABD ordusundaki cinsel saldırı ve taciz vakalarındaki artışa dikkat çeken bir rapor da yayımlandı.

ABD Ordusunda Cinsel Saldırı ve Ağır Suçlara İlişkin Dava Süreci Değişti
28.12.2023 - 23:05,
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NEW ABD ordusunda cinsel saldırı ve bazı ağır suçlara ilişkin dava sürecini başlatma yetkisi, emir komuta zincirinden çıkarılarak özel dava danışmanlık ofislerine verildi.

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "Bugünden itibaren, cinsel saldırı ve diğer bazı ağır suçlar için dava açma kararı, suçlanan askerin emir komuta zincirinden alınarak yeni özel dava danışmanlık ofislerine verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada askeri adalet reformunun, "sistemin adil, hakkaniyetli olduğu inancını yeniden tesis etmede önemli bir adım" olduğu belirtildi.

Bakanlığın yeni uygulamasına göre bağımsız hukuk danışmanlarının, ordu mensuplarının cinayet, tecavüz ve cinsel saldırı bağlantılı suçlar, adam kaçırma, aile içi şiddet, çocuklara yönelik cinsel istismar görselleri oluşturmak veya bulundurmak, ısrarlı takip ve taciz gibi bir dizi ağır suça ilişkin dava sürecini başlatacağı kaydedildi.

"Askeri adalet reformu yoluyla hesap verebilirliğin artırılması, Savunma Bakanlığının üstlendiği çok sayıda önemli çabadan sadece bir tanesidir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, ayrıca iklim, kültür ve mağdur bakımı gibi konularda da "büyük adımlar atıldığı" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yeni uygulamayla ilgili bir yetkilinin, "Yalnızca bu kapsamlı yaklaşımla bu suçları önleyebilir ve hizmet üyelerimizin güvenini ve itimadını yeniden tesis etmeye çalışabiliriz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, söz konusu reformla ilgili Savunma Bakanlığının hazırladığı raporda, bağımsız askeri hukuk danışmanlarının, ABD ordusunun dünyanın her yerindeki tesislerinde görev alacağı, sayılarının ise 2 binden fazla olacağı vurgulandı.

2021'deki rapor, ABD ordusundaki cinsel saldırılardaki artışa ışık tuttu

Bağımsız İnceleme Komisyonunun 2021'de ABD ordusunda yaptığı incelemede son 11 yılda orduda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakasının görüldüğü ve komuta kademesinin bu sorunu çözme konusunda başarısız olduğu ortaya çıkmıştı.

Raporda vakaların 2016'da kısmen azaldığı ifade edilirken 2018'de 13 bini kadın 7 bin 500'ü erkek olmak üzere 20 binden fazla askerin cinsel taciz veya saldırıya maruz kaldığı ifade edilmişti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin 2021'de hazırlanan rapora ilişkin bir genelge yayımlayıp, Askeri Yargı Kanunu'nun değiştirilerek, ordudaki cinsel taciz ve saldırı vakalarının sivil yargıda dava edilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da rapor üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Komisyon'un, "cinsel saldırı soruşturma ve kovuşturmalarının komuta zincirinden çıkarılması ve bunları ele almak için son derece uzmanlaşmış birimler oluşturulması da dahil olmak üzere temel tavsiyelerini" kuvvetle desteklediğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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