ABD Profesörü: Ukrayna\'nın savaşı kazanması için ABD desteğine ihtiyacı var

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ABD'deki Rice Üniversitesinde Siyaset Bilimi Profesörü Richard Stoll, "İnsanlar Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başarılı olduğunu ve sonunda savaşı kazandığını görmek istiyorsa, Ukrayna'nın, ABD yönetiminin desteğine ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Stoll, 2. yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda ABD'nin tutumu ve kamuoyunun fikrine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de Ukrayna'ya destek paketine ilişkin "çıkmazın" Ukrayna savaşıyla ilgili olmadığını dile getiren Stoll, bunun "Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında, yönetime yüksek düzeyde finansman sağlanması konusunda yetki verilip verilmemesi mücadelesi" olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın "top mermisine ihtiyacı olduğunu" belirten Stoll, "İnsanlar Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başarılı olduğunu ve sonunda savaşı kazandığını görmek istiyorsa, Ukrayna'nın, ABD hükümetinin desteğine ihtiyacı var." diye konuştu.

"Ukrayna'ya destek azalıyor"

Stoll, PEW Araştırma Merkezinin ocak sonunda yaptığı ve ABD'lilerin yaklaşık yüzde 75'inin, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı "ülkelerinin çıkarları açısından önemli gördüğü" sonucunun çıktığı ankete ilişkin de konuştu.

ABD'lilerin bu savaşa önem atfetmesine rağmen bu durumun onlar için öncelik olmadığını savunan Stoll, "Bence Ukrayna'ya destek azalıyor çünkü Amerikalıları çoğu zaman iç meseleler daha doğrudan etkiliyor." dedi.

"Savaşın sonucu dünyanın Rusya'ya bakışını değiştirebilir"

Stoll, Ukrayna savaşının sonucunun, dünyanın Rusya'yı "süper güç" olarak görmesi konusunda değişikliklere yol açabileceğine değindi.

Kaybeden taraf olması halinde Rusya'nın askeri açıdan hakimiyetinin sorgulanacağını ifade eden Stoll, "Savaş Rusya'nın lehine sonuçlanırsa, Avrupa'da bazı ülkeler 'Rusya'nın isteklerine uymalıyız çünkü Rusya'ya karşı çıkarsak işgal ediliyoruz. Rusya ülkemizi ele geçirmese bile ağır bir bedel öderiz.' diyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.