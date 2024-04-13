ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e tam destek verdi

Güncel

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, " İran'ın olası saldırılarına karşı ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu" belirtti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada Austin'in, telefonda görüştüğü Gallant ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Austin'in İsrail'e tam desteğini dile getirdiği kaydedildi ve "Bakan Austin, İran veya onun bölgedeki uzantılarının saldırılarına karşı kendini savunma noktasında İsrail'in ABD'ye tamamen güvenebileceğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Dün AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Pentagon, ABD'nin güncel gelişmeler ışığında bölgedeki askeri unsurlarını ve varlığını korumak amacıyla Orta Doğu'ya daha fazla askeri destek göndereceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.

İsrail-İran gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.