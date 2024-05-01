ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'in Refah'a saldırısı öncesi atması gereken adımları atmadığını belirtti - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'in Refah'a saldırısı öncesi atması gereken adımları atmadığını belirtti

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail\'in Refah\'a saldırısı öncesi atması gereken adımları atmadığını belirtti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yapmak istediği kara saldırısı öncesi atması gereken adımları henüz atmadığını söyledi. Austin, ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen bütçe oturumunda soruları cevapladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Refah'a gireceklerine dair açıklamasıyla ilgili olarak Austin, daha önce gerçekleşmesi gereken birçok şeyin henüz gerçekleşmediğini belirtti. Austin ayrıca, ABD'nin sivillerin güvenliği için İsrail'e daha fazla adım atması gerektiğini söyledi. Refah'a girmesine karşı olduğunu belirten Austin, ABD Başkanı Biden'ın bu konuda karar vereceğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'ye kurulacak geçici limandaki ABD askerlerinin çatışmaya girmesinin mümkün olduğunu belirtti.

01.05.2024 00:51
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in uzun bir süredir dillendirdiği Refah'a yapmak istediği kara saldırısı öncesi atması gereken birçok adımı hala atmadığını belirtti.

Austin, ABD Temsilciler Meclisinde düzenlenen bütçe oturumunda soruları cevapladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "rehine anlaşması olsa da olmasa da Refah'a girecekleri" yönündeki son açıklamasıyla ilgili Austin, "Saldırı gerçekleşmeden önce yapılması gerekenler açısından, daha önce gerçekleşmesi gerektiğine inandığımız çok sayıda şeyi görmedik." dedi.

Austin, California Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Ro Khanna'nın, "Biz en güçlü bir ülkeyiz, bu konuda müphemliğe yer bırakmadan Netanyahu'nun Refah'a girmemesi gerektiği yönünde net bir mesaj verebilir misiniz?" sorusuna, "Onlara, savaş alanında sivillerin güvenliği için çok daha fazlasını yapmaları gerektiğini her defasında söyledik." diye konuştu.???????

Netanyahu'nun mevcut durumda Refah'a girmesine karşı olduğunu belirten Austin, girmesi halinde ise buna karşılık ABD'nin tutumunun ne olacağına ABD Başkanı Joe Biden'ın karar vereceğine işaret etti.

Austin, Refah'ta sivillerin hepsinin tahliyesinin gerçekleşmesi konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, 1 milyon insanın nereye gidebileceği sorusuna da "muhtemelen kuzeye" şeklinde yanıt verdi.

Gazze'ye kurulacak geçici limandaki ABD askerlerinin çatışmaya girmesi "mümkün"

ABD'nin insani yardımları ulaştırmak amacıyla Gazze'ye kuracağını açıkladığı geçici limanla ilgili sorulara değinen Austin, burada görev yapacak ABD askerlerine karadan ateş açılmasının ve karşılık verilmesinin "mümkün" olabileceğini söyledi.

Florida Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz ile girdiği diyalogda Austin, Gazze'ye kurulacak geçici limanda görev yapacak ABD askerlerinin silahlı olacağını ve karadan kendilerine yapılabilecek saldırıların "mümkün" olacağını söyledi.

Austin, ABD askerlerinin kendilerini korumak için karadan yapılacak ateşlere karşılık verebileceğini belirterek, "Kendilerini koruma hakkı var." diye konuştu.

Bunun üzerine Gaetz, "Bu şu anda çok önemli bir an Sayın Bakan. Çünkü, Gazze'den askerlerimize yönelik ateş açılabileceğini, askerlerimizin de Gazze içine canlı karşılık vermesinin mümkün olabileceğini söylediniz. Başkan Biden ise halka askerlerimizi Gazze'de sahaya sürmeyeceğini söylüyor. Bu askerimizi çatışma alanına sürmek olmuyor mu?" diye sordu.

Austin'ın "Hayır, olmuyor" cevabı üzerine Gaetz, "Amerikalılar, sahaya sürmek deyince, askerin çatışmalara aktif olarak angaje olabileceğini, zarar görebileceğini anlıyor. Siz, Gazze sahilinde karaya bağlantılı liman üzerine konulmuş, Gazze'ye ateş açan askerlerimizi böyle görmüyor musunuz?" diye tekrar sordu.

Gaetz, Bakan Austin'in "Hayır, görmüyoruz" yanıtı üzerine, "Bu konuda Amerika halkının farklı düşündüğünü sanıyorum. Eğer askerlerimiz orada silahlı çatışma yaşayacaksa, muhtemelen bunun 'savaş yetkisi' çerçevesinde Kongre'de oylanması gerekir." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, mart ortasında yaptığı açıklamada, İsrail'in karadan Gazze'ye insani yardımların geçişine izin vermemesi üzerine, Gazze sahiline geçici olarak liman kurulacağını ve yardımların buradan ulaştırılacağını duyurmuştu.

Mayıs başında hazır olacağı belirtilen söz konusu limanın kurulumu ve işleyişinde 1000 ABD askerinin görev yapacağı, bu askerlerin Gazze'ye ayak basmayacağı ve çatışmalara girmeyeceği belirtilmişti.

320 milyon dolara mal olacağı kaydedilen geçici limanın güvenliğinin ise İsrail tarafından sağlanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'in Refah'a saldırısı öncesi atması gereken adımları atmadığını belirtti - Son Dakika

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