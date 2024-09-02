ABD Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı ile Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için ateşkes anlaşması konusunda kararlılık gösterdi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki kararlılıklarını ifade etti.

Bakan Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ölü bulunan ve aralarında 23 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğu 6 esirle ilgili görüştüğünü belirtti.

Esirlerin ailelerine en derin taziyelerini ileten Austin, Gallant ile tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına bir an evvel varılması yönündeki kararlılıklarını tekrardan teyit ettiklerini vurguladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze- Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.