ABD Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı ile Hizbullah çatışmalarını ele aldı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'yle yaşanan çatışmaları ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ve Gallant'ın, İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan çatışmalar hakkında görüştüğü, Washington ile Tel Aviv arasında askeri işbirliğini artırma fırsatlarını ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, ikilinin insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için Gazze sahiline kurulan yüzer iskele hakkında da görüştükleri ifade edildi.

Austin'in, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) "yakında faaliyetlerini durduracağını" söylediği aktarılan açıklamada, ABD'li Bakan'ın tüm kara geçişlerinden insani yardım akışının artırılmasının ve Gazze'de dağıtılmak üzere Aşdod Limanı'na yapılan yardım teslimatlarının desteklenmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Austin ve Gallant'ın, "Hamas'ın kalıcı bir yenilgiye uğratılması" ve "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere" esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılması yönündeki isteklerini yineledikleri bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.