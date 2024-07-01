ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa'daki Askeri Üslerde Alarm Seviyesini Yükseltti - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa'daki Askeri Üslerde Alarm Seviyesini Yükseltti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesinin tedbir amaçlı yükseltildiğini doğruladı. ABD Avrupa Komutanlığı, yurt dışındaki ABD askeri topluluğunun güvenliğine etki eden faktörleri sürekli olarak değerlendirmekte ve ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için ek adımlar atmaktadır. USEUCOM, personelin şüpheli etkinlikleri bildirmesi, seyahat tavsiyelerini takip etmesi ve kişisel risk azaltma önlemlerini uygulaması konusunda her zaman tetikte olmalarını tavsiye etmektedir. Ev sahibi ülkeler, müttefikler ve ortaklarla istişarede bulunarak güvenlik ortamını sürekli olarak izlemekte ve personelin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

01.07.2024 03:37
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesinin tedbir amaçlı yükseltildiğini doğruladı.

Pentagon, konu hakkında AA'ya yazılı açıklama gönderdi.

Açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığının (USEUCOM), yurt dışındaki ABD askeri topluluğunun güvenliğine etki eden çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendirdiği kaydedilerek, bu çabanın bir parçası olarak, ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için sıklıkla ek adımlar atıldığı belirtildi.

"Operasyonel güvenlik nedenleriyle belirli önlemlere girmeyeceğiz ancak tedbirli olmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanılan açıklamada, USEUCOM'un, Avrupa sahasındaki personele, şüpheli etkinliklerin bildirilmesi, Dışişleri Bakanlığının seyahat tavsiyelerinin izlenmesi ve ihtiyatlı kişisel risk azaltma önlemlerinin uygulanması da dahil olmak üzere her zaman tetikte olmalarını ve uyanık kalmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.

Açıklamada, USEUCOM'un, ev sahibi ülkeler, müttefikler ve ortaklarla istişarede bulunarak, personelinin bilgilendirilmesini ve bireylerin, ailelerinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik ortamını sürekli olarak izlediği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Almanya'daki ABD askeri üslerinin, "Güç Koruma Durumu 'Charlie'" olarak bilinen yüksek alarm durumuna geçirildiği paylaşılmış, bunun, son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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