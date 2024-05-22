ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'ye yardımların alternatif rotalarla ulaştırılması için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'ye yardımların alternatif rotalarla ulaştırılması için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı, Gazze\'ye yardımların alternatif rotalarla ulaştırılması için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Gazze'ye yapılan yardımların alternatif rotalarla iç kesimlere ulaştırılması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ryder, geçici iskelenin faaliyete geçmesinden bu yana Gazze'ye 569 metrik tondan fazla yardımın ulaştırıldığını ifade etti.

22.05.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Gazze'ye kurulan yüzen iskeleden iç kesimlere insani yardımların ulaştırılması için "alternatif rotalar" üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gündemdeki gelişmeler hakkında soruları cevapladı.

Ryder, Gazze ile ilgili ABD, İsrail ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında, personel ve kargonun güvenli bir şekilde taşınması için alternatif rotaların belirlenmesine yönelik ortak çabalar konusunda görüşmelerin devam edildiği bilgisini paylaştı.

Sözcü Ryder, "Böylece geçici tesisten, (kıyıdaki) toplanma alanından hareketler bugün yeniden başladı. Dolayısıyla, koşullar elverdiği sürece yardımların önümüzdeki günlerde buraya dağıtılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Geçici iskelenin 17 Mayıs'ta faaliyete geçmesinden bu yana Gazze'ye 569 metrik tondan fazla yardımın ulaştırıldığını söyleyen Ryder, yardımın, "en çok ihtiyacı olan" Filistin halkına ulaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Ryder, gönderilen yardım kamyonlarının "bazı kişilerce" durdurulduğunu ve araçlardaki yardım malzemelerine el konulduğunu belirterek, "kargoların güvenli bir şekilde taşınması için alternatif yollar belirlendiğini ve yardımların, Gazze genelinde daha fazla dağıtılmak üzere depolara taşındığını" kaydetti.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, dün yapılan günlük basın toplantısında, cumartesi gününden bu yana yüzer iskeleye yeni kamyon gelmediğini ve 16 kamyondan yalnızca beşinin depoya ulaşabildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Sözcü, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'ye yardımların alternatif rotalarla ulaştırılması için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
19:51 Isparta’da Eğirdir Gölü’nde 7 adet el bombası bulundu Isparta'da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 00:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'ye yardımların alternatif rotalarla ulaştırılması için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement