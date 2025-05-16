ABD Senatörlerinden Gazze İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
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ABD Senatörlerinden Gazze İçin Yardım Çağrısı

30 Demokrat senatör, Gazze'deki insani kriz için Trump yönetimine diplomatik yollarla müdahale çağırdı.

16.05.2025 01:17
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ABD'de 30 Demokrat senatör, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engelleyen ablukasını sonlandırmak için Başkan Donald Trump yönetimine tüm diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu.

Vermont Senatörü Peter Welch'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 ABD senatörü, Gazze'de derinleşen insani krize karşı harekete geçti.

Gazze'de iki aydır uygulanan gıda ve ilaç ablukasına tepki gösteren 30 senatör, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engelleyen ablukasını sona erdirmek için tüm diplomatik yolların kullanılmasını talep eden bir karar tasarısı sundu.

Gazze'de devam eden insani krizden duydukları ciddi endişeyi dile getiren senatörler, on binlerce çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğunu belirtti.

"Kasıtlı aç bırakma politikası" kabul edilemez

Konuya ilişkin ABD Senatosunda konuşma yapan Welch, "Gazze'de yarım milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya ve bu sayı giderek artıyor." dedi.

Gıda ve ilaç taşıyan insani yardım tırlarının sınırın hemen ötesinde beklemekte olduğunu kaydeden Welch, "kasıtlı aç bırakma politikasının" kabul edilemez olduğunu söyledi.

Welch, "Bu ablukayı ve savaşı sona erdirmek için elimizden geleni yapmak hepimizin çabası olmalıdır." şeklinde konuştu.

Senatörlerin önergesi, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera) başta olmak üzere insani yardım kuruluşlarından destek gördü.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 780 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 680 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 52 bin 908 kişi öldü, 119 bin 721 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Senatörlerinden Gazze İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

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