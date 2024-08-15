ABD, Sudan'daki iç savaşın sonlandırılması için Cenevre'deki müzakerelere katılıyor - Son Dakika
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ABD, Sudan'daki iç savaşın sonlandırılması için Cenevre'deki müzakerelere katılıyor

ABD, Sudan ordusunun Cenevre'deki müzakerelerde bulunma sorumluluğunu taşıdığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, ordu ve HDK'nin Cidde Bildirgesi'ne uymalarını sağlamaya odaklandıklarını açıkladı.

15.08.2024 11:17
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ABD, Sudan ordusunun, ülkede 16 aydır ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden iç savaşın sonlandırılması için resmi görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Cenevre kentindeki müzakerelerde bulunma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, Cenevre'deki müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patel, Sudan ordusunun Cenevre'deki müzakerelerde bulunma sorumluluğu olduğunu kaydederek bunu açıkça belirtmeye devam edeceklerini söyledi.

Ordu ile HDK'nin Cidde Bildirgesi'ne uymalarını sağlamaya odaklandıklarını aktaran Patel, "Cidde Bildirgesi, hem ordu hem de HDK, düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını sağlamak için genişletilmiş görüşmeler yapmayı taahhüt etmiştir. Her iki tarafı da bu taahhütlerini yerine getirmeye ve İsviçre'ye katılmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Patel, Sudan'da yaşananları "dünyadaki en vahim insani durumlardan biri" olarak nitelendirerek, ABD ve benzer düşünen ortaklarının bir araya gelerek durumun hafifletilmesi için neler yapılabileceğini ele almanın "ahlaki bir sorumluluk" olduğunu ifade etti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin ABD ile diyaloğa istekli olduğunu ancak Cidde Bildirgesi'nin uygulanması gibi "kırmızı çizgileri" olduğunu ifade etmişti.

ABD'nin davet ettiği Cenevre görüşmeleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da, Sudan ordusu ve HDK'nin ateşkes müzakereleri için 14 Ağustos'ta İsviçre'ye davet ettiğini bildirerek, Cidde müzakere sürecinin önemine ve devam ettirilmesi gerektiğine işaret etmişti.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, dün, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletleri (BM) temsil eden uluslararası ve teknik ortaklarla açılış oturumunun gerçekleştirildiğini kaydetmişti.

HDK heyeti görüşmelere katılmak üzere Cenevre'ye gelirken, ordu görüşmelere katılmamıştı.

Sudan hükümeti, yeni platforma gerek olmadığını, BAE'nin gözlemci olarak bu görüşmelere katılmama isteği gibi gerekçelerle Cenevre müzakerelerine itiraz etmişti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçen yıl varılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini ifade eden Sudan hükümeti, ABD'nin "isyancı milislerini (HDK) Cidde Bildirgesi'ni uygulamaya zorlama konusunda kararlı olmadığını" savunmuştu.

Cidde Bildirgesi

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs 2023'te "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

Sudan ordusu, HDK'nin, başkent Hartum'da sivil yerleşim yerleri ve kamu tesislerini boşaltmadığını, tekrarlayan ihlalleri gerekçe göstererek temmuzda Cidde'deki görüşmelerden çekilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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