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ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen saldırının sorumlusunu açıkladı - Son Dakika
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ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen saldırının sorumlusunu açıkladı

ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen saldırının sorumlusunu açıkladı

ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırının, Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan üssüne düzenlenen saldırının sorumlularına ilişkin ilk kez resmi bir adres gösterdi.

31.01.2024 22:54
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ABD yönetimi, Suriye- Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırının, Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan üssüne düzenlenen saldırının sorumlularına ilişkin ilk kez resmi bir adres gösterdi.

Kirby, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde, "Ürdün'deki saldırının Irak'ta İslami Direniş adlı çatı bir örgüt tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz ki bu grup Kataib Hizbullah dahil, birçok örgütü barındırıyor." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırının ardından "saldırıda İran'ın desteklediği gruplar var" şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş, ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıya silah temin etmeleri bağlamında İran'ın saldırıdan dolaylı olarak sorumlu olduğunu savunmuştu. Biden ayrıca bölgede daha büyük bir çatışma istemediklerini dile getirmişti.

Tahran ABD'nin iddiasını reddederken ABD yönetimi İran'la doğrudan bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını ve bölgede daha kapsamlı bir çatışma istemediğini ifade etmişti.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen saldırının sorumlusunu açıkladı - Son Dakika


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