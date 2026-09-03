ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'i boykot eden üniversitelere yaptırım tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e boykot uygulayan veya öğrencilerin değişim programlarına katılımını kısıtlayan üniversitelere federal fon yaptırımı öngören tasarıyı 237'ye karşı 169 oyla kabul etti. Tasarı, Senato'dan geçip Başkan Trump'ın imzasıyla yasalaşırsa, bu kurumlar federal fonlardan yararlanamayacak.
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e boykot uygulayan ya da öğrencilerinin bu ülkeyle değişim programlarına katılmasını engellemeye çalışan üniversitelere yaptırım öngören tasarıyı onayladı.
Cumhuriyetçi Partinin gündeme getirdiği tasarı 237'ye karşı 169 oyla kabul edilirken, 33 Demokrat, partisinin geri kalanından ayrılıp lehte oy kullandı.
Sadece iki Cumhuriyetçi üyenin aleyhte oy kullandığı tasarının bir sonraki adresi Senato olacak.
Söz konusu tasarı, federal fon alan kurumların İsrail'e herhangi bir şekilde boykot uygulamamasını ve öğrencilerinin bu ülkeyle yapılan değişim programlarına katılımını kısıtlamamasını zorunlu hale getiriyor.
Senatodan geçmesi ve Başkan Donald Trump'ın imzalaması halinde yasalaşacak olan tasarı, İsrail'i boykot eden üniversitelerin federal fonlardan yararlanmasını engelliyor.
Son Dakika › Güncel › ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'i boykot eden üniversitelere yaptırım tasarısını onayladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?