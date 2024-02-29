ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri, İsrail Politikalarını Eleştirerek Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Destek Çağrısı Yaptı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi dört kadın siyasetçi, Başkan Joe Biden ve hükümetinin İsrail politikalarını eleştirerek, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin acilen yürürlüğe girmesi için destek çağrısı yaptı.
Michigan Temsilcisi Rashida Tlaib önderliğinde, diğer Demokrat Temsilciler İlhan Omar, Cori Bush ve Jan Schakowsky, ortak basın toplantısında "kalıcı bir ateşkes" talep ederek, Biden'ı şiddeti sona erdirmek için tüm gücüyle hareket etmeye çağırdı.
Tlaib, Filistinli ailelerin yiyecek, temiz su ve barınak olmadan yerinden edilmesinden üzüntü duyduklarını belirttiği konuşmasında, "Geçici ateşkes çağrısı yeterli değil. Burada hepimiz kalıcı bir çözüme ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz." dedi.
"Açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak inkar edilemez bir savaş suçudur. Yine suç ortağı olmaya devam ettiğimiz bir savaş var." diye konuşan Tlaib, Washington hükümetini, Filistinlilerin hayatlarına öncelik vermeye ve kadınları ve çocukları kurtarmaya çağırdı.
Tlaib, "Hata yapmayın. ABD yavaş yavaş (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun savaşının içine çekiliyor ve biz artık yeter diyoruz." şeklinde konuştu.
Missouri Temsilcisi Cori Bush, İsrail hükümetinin yakın zamanda yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah bölgesini işgal etme tehdidinin "mantıksız" olduğunu belirtti.
Bush, "O kadar yaygın bir açlık var ki insanlar hayvan yemini otlarla karıştırıp çocuklarına yedirmeye başvuruyor. Gidecek başka yer yok. Her yer yıkıldı, cesetlerle dolu moloz yığınına dönüştü." ifadelerine yer verdi.
İlhan Omar, Biden yönetimini, "Filistinlilerin katledilmesine yeşil ışık yakmakla" suçladı
Omar, Biden yönetimini, Kongreyi atlayarak, "gidecek hiçbir yeri olmayan sivil halkın üzerine yağan bombalara 735 milyon dolar daha gönderme kararı almasından" dolayı eleştirdi.
"Bu yönetim, Filistinlilerin katledilmesine yeşil ışık yakarken, barışın dürüst bir arabulucusu olduğunu iddia edemez." diyen Omar, İsrail'in cephaneliğini yeniden stoklamanın dış politika olarak kabul edilmesinin yanlışlığına vurgu yaptı.
Omar ayrıca, gazetecilerin, insan hakları gruplarının ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının derlediği her savaş suçu ve ihlalin hesabının sorulması gerektiğine değindi.
Schakowsky de Gazze için kalıcı ateşkes çağrısına desteğini ortaya koyarken, "Başbakan Netanyahu kesinlikle yanlış sayfada ve Refah'a gitme fikri daha fazla ölümden başka bir şey ifade etmiyor." diye konuştu.
"Bunları hepimiz televizyonda gördük. Orada hayat kurtarmaya çalışan hekimleri dinledik. Olması gereken insani yardımın şu anda gelmediğini gördük." şeklinde konuşan Demokrat Schakowsky, Gazze'de sivillere yapılan vahşetin "kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.
Schakowsky, "Bu savaşın sona ermesini, ateşkesin sağlanmasını isteyen meslektaşlarımın ve Amerikalıların çoğunluğunun yanında olmaktan mutluyum ve burada olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri, İsrail Politikalarını Eleştirerek Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Destek Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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