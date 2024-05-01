ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Meclis Başkanı Mike Johnson\'ın görevden alınması için önerge sunacak

Güncel

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, yine Cumhuriyetçi olan Meclis Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınmasını öngören önergesinin gelecek hafta oylamaya sunulması için çağrı yapacağını açıkladı.

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen ve özellikle Ukrayna'ya destek paketini geçirdiği için Meclis Başkanı Johnson'a tepki gösteren Greene, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında yol haritasını duyurdu.

Greene, haftaya Meclis Genel Kurulu'na çağrı yapacağını ve Cumhuriyetçi Partili Johnson'ın görevden alınmasını öngören önergenin oylanmasını talep edeceğini açıkladı.

Başında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mottosu olan MAGA (Make America Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) yazılı şapkayla kameralar karşısına geçen Greene, "Temsilciler Meclisi'nde bu işi tamamlayacak liderlere ihtiyacımız var. Mike Johnson bu işi yapmaya ehil değil." dedi.

Greene, daha önce Temsilciler Meclisi'ne sunduğu önergenin haftaya oylanması için gereken adımları atacağını ve oylama öncesinde Johnson'ın istifa etmeyi düşünmesi için önünde birkaç gün bulunduğunu belirtti.

Meclis kuralları gereği, Greene'nin söz konusu adımı atmasının ardından 2 iş günü içinde oylama yapılması gerekiyor.

95 milyar dolarlık Ukrayna- İsrail paketini geçirmesi nedeniyle Demokratların da destek verdiği Johnson'ın haftaya yapılacak oylamada koltuğunu koruması bekleniyor.

Greene'den Johnson aleyhine önerge

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Greene, başta sınır güvenliği olmak üzere "Cumhuriyetçilerin öncelediği başlıkları göz ardı ederek" geçici bütçeyi geçirdiği gerekçesiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması için mart ayında önerge sunmuştu.

Greene, başta sınır güvenliği ve kürtaj gibi başlıklar olmak üzere "Amerikan halkının temel sorunları" konusunda geçici bütçede hiçbir şey yapmamakla suçladığı Johnson'ı hedef almış ve Meclis Başkanı'nın görevden alınması amacıyla önerge vermişti.

Önceki Meclis Başkanı aynı yöntemle koltuğunu kaybetmişti

Önceki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından yapılan oylamada görevinden düşürülerek Amerikan tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuştu.

Geçen yılın ekim ayında Meclis'te yapılan oylamada yine bütçe tasarısından dolayı eleştiri alan McCarthy, kendi partisinin üyelerinin oylarıyla koltuğunu kaybetmişti.