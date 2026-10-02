ABD Temsilcisi Garcia, Bergusi'nin işkence gördüğünü söyleyip serbest kalmasını istedi - Son Dakika
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ABD Temsilcisi Garcia, Bergusi'nin işkence gördüğünü söyleyip serbest kalmasını istedi

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ABD Temsilcisi Chuy Garcia, İsrail hapishanelerinde tutuklu Mervan Bergusi'nin işkence gördüğünü belirterek serbest bırakılmasını istedi. Garcia'ya göre Bergusi adil yargılanmadı ve 20 yıldan uzun süredir işkence görüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Chuy Garcia, İsrail hapishanelerinde işkence gördüğünü belirttiği Mervan Bergusi'nin serbest bırakılmasını istedi.

Garcia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Filistin direnişinin sembol isimlerinden, İsrail hapishanelerinde tutuklu olan Bergusi hakkında açıklamada bulundu.

Bergusi'nin serbest kalmasını desteklediğini belirten Garcia, "(Bergusi) O adil bir şekilde yargılanmadı ve 20 yıldan uzun süredir İsrail hapishanelerinde işkence görüyor." ifadesini kullandı.

Garcia, paylaşımında şunları kaydetti:

"(Bergusi) O, Filistin halkı için sevilen ve birleştirici bir ses. Bizler, İsrail'in zulmüne son vermek için mücadele ederken onun serbest bırakılması, Filistin'in özgürlüğüne ve kendi kaderini tayin hakkına katkıda bulunacaktır. Mervan ve İsrail tarafından haksız yere tutuklanan herkes serbest bırakılmalıdır."

Mervan Bergusi kimdir?

Bergusi, İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te imzalanan ateşkeste Hamas'ın taraflar arasındaki karşılıklı esir takasında serbest kalmasını istediği isimler arasında gösterilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Bergusi'ye ilişkin bir karar vereceğini dile getirmiş ancak İsrail bu talebi veto etmişti.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 2002'den itibaren İsrail hapishanelerinde tutuluyor. Filistin sokaklarında ve uluslararası camiada Bergusi, Filistin'de liderlik yapabilecek bir isim olarak gösteriliyor. Bergusi, İsrail tarafından 2023'ten itibaren tek kişilik hücrede tutuluyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı. Bu uygulamaya Batı Şeria'da planlanan ayaklanmayla ilgili istihbarat ele geçirildiği iddiası gerekçe olarak gösterilmişti. Bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri artmıştı.

Marvel filmlerinde ve dizilerinde rol alan 20 oyuncu da Bergusi'nin serbest bırakılması için yürütülen uluslararası imza kampanyasına katılmıştı.

Kaynak: AA
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