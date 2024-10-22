ABD Temyiz Mahkemesi, İran'a Yaptırımları Deldiği İddiasıyla Açılan Davada Halkbank'ın Dokunulmazlık Talebini Reddetti - Son Dakika
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ABD Temyiz Mahkemesi, İran'a Yaptırımları Deldiği İddiasıyla Açılan Davada Halkbank'ın Dokunulmazlık Talebini Reddetti

ABD Temyiz Mahkemesi, İran'a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla Halkbank'a açılan davada, bankanın dokunulmazlık talebini reddetti.

22.10.2024 18:14
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(ANKARA) - ABD Temyiz Mahkemesi, İran'a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla Halkbank'a açılan davada, bankanın dokunulmazlık talebini reddetti.

ABD Temyiz Mahkemesi, İran'ın Amerikan yaptırımlarından kaçınmasına yardım ettiği iddialarıyla ilgili açılan davada "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ceza yargılamasından muaf tutulma isteği kabul edilmedi. Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, yabancı bir devlet şirketinin ticari faaliyetleriyle ilgili suç teşkil eden davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ABD'de kovuşturmaya uğramaması için genel hukukta hiçbir dayanak bulamadığını söyledi.

ABD savcıları 2019 yılında Halkbank'ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptırımlardan kaçmak için para servis sağlayıcıları ve paravan şirketler kullandığı iddiasıyla suçlamıştı.

ABD'li savcılar, Halkbank'ın İran'ın 20 milyar dolarlık kısıtlı fonları gizlice transfer etmesine yardımcı olduğunu, petrol gelirlerinin İran çıkarlarına hizmet edecek şekilde altına ve nakite çevrilmesine yardımcı olduğunu, petrol gelirlerinin transferini meşrulaştırmak için sahte gıda sevkiyatlarını belgelediğini iddia etmişti.

Halkbank, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin suçlamalarını "hukuksuz" bir adım olarak nitelendirmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD Temyiz Mahkemesi, İran'a Yaptırımları Deldiği İddiasıyla Açılan Davada Halkbank'ın Dokunulmazlık Talebini Reddetti - Son Dakika

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