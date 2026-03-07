Trump: İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil - Son Dakika
Trump: İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil

07.03.2026 14:19
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın 8. gününde gerilim sürerken, İran Körfez'deki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada "İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil, yeni bir dini lider olabilir" dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Savaşın 8. gününde ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

BU SÖZLER GAF MI İTİRAF MI?

Daha önceki bir açıklamasında İran ile "koşulsuz teslim olma" dışında bir anlaşma yapmayacaklarını ifade eden Trump, son yaptığı değerlendirmede ise "İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil, yeni bir dini lider olabilir" dedi.

İRAN'IN ÖZRÜ İÇİN İLGİNÇ YORUM

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın özür dilediği açıklamayı değerlendiren Trump, "İran, ağır bir yenilgi alırken Orta Doğu'daki komşularından özür diledi ve artık onlara ateş açmayacağına dair söz verdi. Bu söz yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi" şeklinde konuştu.

"BUGÜN ÇOK SERT VURACAĞIZ"

Operasyonların devam edeceğini ifade eden Trump, "Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak. İran'ın kötü davranışları nedeniyle, bugüne kadar hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve insan grupları da artık tamamen yok edilme ve kesin ölüm ihtimali kapsamında ciddi biçimde değerlendiriliyor." ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (13)

    Yorumlar (13)

  • Ihsan Yılmaz Ihsan Yılmaz:
    ABD nin amacı İranın petrolune çökmek, demokrasi umurundamı trampın 29 1 Yanıtla
  • es342646 es342646:
    Bir zamanlar demokrasi getireceğiz yalanı vardı, artık demiyorlar açık açık çökeceğiz başka çaren yok diyorlar 19 1 Yanıtla
  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    ne oldu sarı kafa 14 1 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Dostum Trump yine şaşırttı. Biz ABD'nin dünyada demokrasi için savaştığını zannediyorduk. 10 3 Yanıtla
  • 123456 123456:
    amaç demokrasiyi vurgulamak mı.. niye çift dikiş??? 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
