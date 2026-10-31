ABD, Ukrayna'ya 500 PAC-3 Patriot füzesi için 2,1 milyar dolarlık satışı onayladı

WASHINGTON, 31 Ekim (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri 2,1 milyar ABD dolarını bulan 500 adet Patriot PAC-3 füzesi ve ilgili ekipmanların Ukrayna'ya satışına onay verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada, "Ukrayna hükümeti, 500 adet PAC-3 MSE tipi Patriot füzesi satın almak için talepte bulundu. Ayrıca PAC-3 MSE grubu sınıflandırılmış ve sınıflandırılmamış yedek parçalar ile lojistik ve program desteğine ilişkin diğer unsurlar da satış kapsamına dahil edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın söz konusu alım için Jumpstart programı kapsamında Kanada, Almanya ve Norveç'in sağlayacağı bağışları ve AB'nin Ukrayna Destek Kredisi tarafından finanse edilen ulusal fonları kullanacağı kaydedilirken, satışta ABD kaynaklı fonların kullanılmayacağı vurgulandı.

ABD merkezli savunma ve havacılık üreticisi Lockheed Martin'in füze tedarikinde ana yüklenici olacağı belirtildi.

CNN ekim başlarında konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sisteminde kullandığı füzelerin bittiğini bildirmişti.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu hafta düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Patriot hava savunma sistemleri için ayda ortalama 12 füze aldıklarını açıkladı.