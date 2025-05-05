ABD, Ukrayna'ya Ek Patriot Hava Savunma Sistemleri Gönderecek

NEW ABD'nin, biri İsrail'den olmak üzere, Ukrayna'ya başkent Kiev'i savunmak için iki adet daha Patriot hava savunma sistemi göndereceği belirtildi.

New York Times'ın (NYT), önceki ve mevcut ABD hükümetinde bulunan 4 yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD, Ukrayna'ya ek hava savunma sistemi gönderiyor.

İsmini açıklamayan yetkililer, İsrail'de kullanılan bir Patriot hava savunma sisteminin tekrar bakımı yapılıp yenilendikten sonra bu yaza kadar Ukrayna'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, Rusya'nın füze saldırılarına karşı kendisini savunması için ayrıca Almanya veya Yunanistan'da bulunan diğer bir Patriot hava savunma sisteminin de Ukrayna'ya konuşlandırılmasının planlandığını belirtti.

Ukrayna'ya ilk kez Nisan 2023'te Patriot hava savunma bataryası gönderildiğini anımsatan yetkililer, şu an Ukrayna'da 8 adet batarya bulunduğunu ancak bunlardan 2'sinin yenilenmesi nedeniyle sadece 6'sının çalışır vaziyette olduğunu aktardı.

Ukrayna'ya ek hava savunma sistemi gönderilmesi kararında, eski bir Beyaz Saray yetkilisine göre, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen yıl eylül ayında İsrail'de bulunan bir Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna'ya konuşlandırılması konusunda İsrail hükümetiyle sağladığı anlaşma etkili oldu.

Söz konusu yetkililer, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi kararı süreci hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşünün ne olduğu konusunda ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Geçen yıl, ABD ve Avrupalı müttefikleri, İsrail ve Yunanistan'dan gelecek birer adet batarya ile, Ukrayna'daki Patriot hava savunma sisteminin sayısının 10'a çıkarılmasını tartışmıştı.

Rusya'nın 24 Nisan 2025'te Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 13 sivil hayatını kaybetmiş, 90'a yakın kişi de yaralanmıştı.

26 Nisan'da Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy???????, Roma'da Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki cenaze töreni sırasında görüşme yapmıştı. İki liderin, ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımının önünü açacak değerli madenler anlaşması konusunda mutabakata vardıkları bildirilmişti.

Patriot hava savunma sistemlerinin inşa maliyeti en az 1 milyar doları buluyor ve işletilmesi için yaklaşık 90 asker gerekiyor.