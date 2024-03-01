ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırdığı gençlik merkezini gezdi

NEW ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırdığı gençlik merkezini gezdiği görüntüleri paylaştı.
Power, sosyal medya platformu X'ten yaptığı videolu paylaşımın altına, "Batı Şeria'daki bu gençlik merkezi bir zamanlar binlerce Filistinlinin bir araya geldiği yerdi. Aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin tekrarlanan saldırıları, kapıların kapanmasına neden oldu." diye yazdı.
Yahudi yerleşimcilerin bu tür saldırılarının toplum içinde "şok dalgalarına" neden olduğunu belirten Power, "Bu şiddet kabul edilemez ve durdurulmalı." ifadesini kullandı.
USAID yöneticisinin paylaşımının altına, takipçileri tarafından bir çok destek mesajı paylaşıldı.
Söz konusu paylaşım, ABD'li bir yetkilinin gözünden Filistinlilerin, Gazze dışında da İsrail tarafından uygulanan şiddetle karşı karşıya olduğunun göstergesi oldu.
Samantha Power, bölgeye yaptığı ziyaret çerçevesinde 27 Şubat'ta Ürdün'deki USAID yardım deposundan yaptığı başka paylaşımında, Gazze için hazırlanan gıda paletlerinin bölgeye erişimindeki engellere değinmişti.
Power, şunları söylemişti:
"Az önce Gazze'den yeni ayrılmış olan Dünya Gıda Programı yetkililerinden felaket seviyesindeki gıda güvensizliği hakkında bilgi aldık. Bugün, büyük bir kısmı gıda yardımına gidecek olan 53 milyon dolarlık ek yardımın duyurusunu yapıyorum ancak bu yardımın ihtiyaç sahibi insanlara ulaşması gerekiyor. ve şu anda bürokratik dar boğazların ve denetim gecikmelerinin çözülmesi gerekiyor. Gazze'ye erişim noktalarının sayısı önemli ölçüde artmalı ve Gazze'de çaresiz durumdaki insanlara yiyecek ulaştırmak için hayatlarını riske atan yardım görevlilerinin korunması gerekiyor. İşlerini vurulmadan ve öldürülmeden yapabileceklerini bilmeleri gerekiyor."
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