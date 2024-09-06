Beyaz Saray'dan Eygi'nin Ölümüne Tepki - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan Eygi'nin Ölümüne Tepki

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine derin rahatsızlık duyduklarını ve olayın soruşturulmasını istediklerini açıkladı.

06.09.2024 20:19
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Beyaz Saray, ABD vatandaşı Türk insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin "derin rahatsızlık duyduklarını" ve "İsrail'den olayı soruşturmasını" istediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap verdi.

Sözcü Savett, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik."

ABD Dışişleri Bakanlığı da Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurulmuştu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, hastanelerine getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan Eygi'nin Ölümüne Tepki - Son Dakika

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