ABD ve BAE, Ürdün ile Suriye'yi Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası istikrarı destekleyen çabaların önemine işaret edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Bölgesel gelişmelerin konuşulduğu aktarılan açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması konusunda sarf edilen çabalar ele anıldı.

Safedi ve Blinken'in Suriye'deki gelişmeleri de konuştuğuna işaret edilen açıklamada, görüşmede Suriye'de yönetimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda barışçıl yollarla intikal etmesinin gerektiğine vurgu yapıldığı ifade edildi.