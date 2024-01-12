ABD ve Hindistan, Husi saldırılarını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin Kızıldeniz'in güneyinde ve Aden Körfezi'ndeki saldırılarını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamada, Blinken ile Jaishankar'ın, "ABD ve Hindistan'ın, Kızıldeniz'in güneyinde ve Aden Körfezi'nde serbest ticareti tehdit eden, masum denizcileri tehlikeye atan ve uluslararası hukuku ihlal eden pervasız Husi saldırılarına dair ortak endişeleri" ele aldıkları kaydedildi.

Bakan Blinken'ın, Kızıldeniz'in uluslararası ticareti kolaylaştıran önemli bir ticari koridor olduğunu vurguladığı, bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması konusunda Hindistan ile artan işbirliğinden memnuniyet duyduğu bilgisine yer verildi.

Öte yandan, iki bakanın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve gerilimin tırmanmasını engellemeye ve Gazze'deki sivillere insani yardımları artırmaya ilişkin çabaları da ele aldıkları aktarıldı.

Bakan Blinken'ın, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki İran yanlısı Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.