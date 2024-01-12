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ABD ve İngiliz Savaş Uçakları Yemen'de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD ve İngiliz Savaş Uçakları Yemen'de Hava Saldırısı Düzenledi

ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırılara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, sosyal medya hesaplarından görüntülere yer verildi. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları ve şirketlerin seferlerini durdurma kararı, küresel ekonomide tedarik zinciri krizi endişelerini artırmıştı.

ABD ve İngiliz Savaş Uçakları Yemen\'de Hava Saldırısı Düzenledi
12.01.2024 - 03:17,  Güncelleme: 03:19
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ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Yemen'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Saldırılara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından görüntülere yer verildi.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA
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