ABD ve İngiltere, Yemen'deki Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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ABD ve İngiltere, Yemen'deki Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen 5 hava saldırısıyla Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nın hedef alındığını duyurdu. Saldırı ve sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere henüz bir açıklama yapmadı. Ayrıca, Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na da 4 hava saldırısı düzenlendiği belirtilirken, saldırı ve sonuçları hakkında bilgi verilmedi. Husilerin eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.

17.06.2024 21:19
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Yemen'deki İran destekli Husiler, şu an kendilerinin kontrolünde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından 5 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına göre, ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen 5 hava saldırısıyla Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı hedef alındı.

Haberde, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ABD ya da İngiltere tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Mesire televizyonunun gün içinde yayınladığı başka bir haberde de ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na 4 hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve üç hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İngiltere, Yemen'deki Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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