ABD ve Irak'tan Güvenlik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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ABD ve Irak'tan Güvenlik İşbirliği Vurgusu

15.07.2026 10:13
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Hegseth, Irak'ın egemenliğini savunarak milisleri silahsızlandırmasını istedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bakanlıkta (Pentagon) bir araya geldi.

Bakan Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon'da Zeydi ile bir araya geldiğini belirtti.

Hegseth, "Irak, ortaklığımızı derinleştirmek için egemenliğini savunmalı ve bu baharda ABD personeline yönelik 600'den fazla saldırıdan sorumlu olan İran yanlısı milisleri silahsızlandırmalı." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele çabalarında Peşmerge ve diğer Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri dahil Irak güvenlik güçlerinin öncülük etmesini beklediği belirtilen Hegseth, "Güvenli bir Irak, güçlü ticari ve savunma işbirliğine kapı açar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkesini ziyaret eden Zeydi ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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