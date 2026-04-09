ABD ve İran Barış Müzakereleri Başlıyor

WASHINGTON, 9 Nisan (Xinhua) -- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, cumartesi sabahı Pakistan'da İran ile yüz yüze gerçekleştirilecek barış müzakerelerinde ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance'ın başkanlık edeceğini söyledi.

Leavitt çarşamba günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın da görüşmelerde Vance'a eşlik edeceğini belirtti.

Pakistan, ABD'li ve İranlı müzakereciler arasındaki görüşmelerin cuma günü İslamabad'da yapılmasını önermişti.